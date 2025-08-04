توضيح رسمي بشأن دوي انفجار في كردستان

وذكر بيان للجهاز، أن "صوت الانفجار الذي سُمع مساء اليوم الاثنين قرب ، كان نتيجة تدريب عسكري ونشاط أمني".وأضاف البيان: "الانفجار لا يشكل أي تهديد أو خطورة".وكانت قد تداولت مواقع إخبارية، انباء عن سماع دوي انفجار قوي في شمالي .