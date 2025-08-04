العثور على جثتين احداهما لامرأة في الناصرية

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت جثة امراة تبلغ من العمر ما يقارب 50 عاما في احدى منطقة السايح غرب ".وتابع انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث".واكد ان "قوة امنية انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر 16 عاما قضى غرقا بنهر الوفاء ".