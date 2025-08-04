كتائب حزب الله تعلن إيقاف عملها في مشروع "طوق بغداد"

وقال العسكري في بيان، "إن "حادثة دائرة الزراعة في وما اعقبها من تداعيات واتهامات، لم تخل منها مناطق حزام العاصمة خلال الاعوام الاثني عشر الماضية..".وأضاف "لقد كانت تلك الحادثة فخا محكما نسج خيوطه أحد خونة بالتنسيق مع زمرة من اللصوص والضباط الفاسدين"، بحسب وصفه، داعيا قادة الاطار الى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية بجدية وحزم".ولفت العسكري الى أنه "لقد استدرج شبابنا الشرفاء المخلصون الشجعان الى هذا الفخ الخبيث"، مضيفا "قررت قيادة كتائب ايقاف عملها في مشروع طوق بغداد وتسليم ما في عهدتها الى قيادة ".أدناه نص البيان..