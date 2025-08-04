وزير الداخلية يصدر توجيهات تخص زيارة الأربعين

وقالت الوزارة في بيان، "يواصل رئيس للزيارات المليونية اجتماعاته التحضيرية المكثفة لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وتأمين مسير الجموع المؤمنة نحو قبلة الأحرار في ، إذ عقد اجتماعاً موسعاً، في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات ووكيل جهاز ومدراء الاستخبارات العسكرية والحشد الشعبي، وكذلك مدراء الاستخبارات في جميع المحافظات عبر الدائرة ".

وأضاف البيان "وجه الوزير بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تحاول بث الفتنة واستغلال هذه المناسبة"، مؤكداً في الوقت ذاته على أن يكون عمل الجهات الاستخبارية بشكل ميداني من قبل جميع المدراء من دون استثناء بهدف المتابعة والتدقيق لغاية انتهاء الزيارة.

كما شدد على "تفعيل الخلايا الاستخبارية في والمحافظات وتنفيذ خطة المراقبة السرية والعمل على متابعة المعلومات الاستخبارية وإشراك عناصر الأمن السياحي ضمن الخطط الاستخبارية".

وبين الوزير أن "جهود القوات الأمنية كانت السبب الرئيس في إنهاء تهديد العصابات الإرهابية بعد أن فقدت جميع امكانياتها على أرض ، ويجب الحفاظ على ديمومة الأمن من خلال الانتباه الشديد".

كما وجه بـ"تحديد المسؤوليات والعمل ضمن ساحات العمل الاستخباري وتوحيد الجهود لتأمين طرق تنقل الزائرين وأماكن والخدمات"، واستمع الوزير إلى عرض مفصل للخطط الاستخبارية وآلية تنفيذها بما يضمن أمن وتنظيم الزيارة.