تفاصيل القبض على أخطر عصابة متخصصة باختطاف الفتيات القاصرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم تشكيل فريق عمل متكامل من المفارز الفنية بعد تقديم شكوى من قبل (م.ج.م) الى اجرام (الزهور) مخبراً عن فقدان (بناته) كل من (م) و(ج) بعد استدراجهن من قبل اشخاص مجهولين من منطقة (الثعالبة) ".وتابعت، انه " بعد التحري ومتابعة المراقبة تم التعرف على افراد العصابة واماكن تواجدهم وبعد اخذ الموافقات القضائية الاصولية تم اصدار امر قبض بحقهم وفق المادة (٤٢٢) ق.ع ".وأضافت، ان "المتهمين اعترفوا بقيامهم استدراج الفتيات من خلال التواصل معهن على مواقع التواصل الاجتماعي بغية استغلالهن في مواضيع السمسرة والبغاء"، مشيرة الى انه " تم العثور على الفتيات وارجاعهن الى والدهن".