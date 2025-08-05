الإعلام الأمني تنفي وجود أي استهداف ضمن منطقة التاجي

وذكر بيان للخلية، انه "تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية، خبر مفاده تعرض احد مواقع في العاصمة إلى قصف بواسطة طائرة مسيّرة، مما أدى إلى احتراق كرفان داخل المعسكر في قضاء ".واوضح البيان، ان "هذا الخبر عار عن ولا أساس له وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات، داعيا القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية".