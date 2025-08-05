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الإعلام الأمني تنفي وجود أي استهداف ضمن منطقة التاجي

أمن

2025-08-05 | 10:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الإعلام الأمني تنفي وجود أي استهداف ضمن منطقة التاجي
740 شوهد

نفت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، تعرض مقر تابع للحشد الشعبي إلى قصف في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية، انه "تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية، خبر مفاده تعرض احد مواقع الحشد الشعبي في العاصمة إلى قصف بواسطة طائرة مسيّرة، مما أدى إلى احتراق كرفان داخل المعسكر في قضاء التاجي".

واوضح البيان، ان "هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات، داعيا القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية".
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