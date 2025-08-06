موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%

الشراكة الأمنية معروف انها تتعلق بالمشورة والمساعدات والمنح والتدريب والدعم بل والعمليات المشتركة التي تقدمها القوات الامريكية للقوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، لمواجهة الإرهاب، والتجهيزات والتسليح والجاهزية، ولعل تفاصيل موازنة الامريكية "البنتاغون" لعام 2026، توضح الصورة الشاملة عن نظرتها للعام المقبل تجاه مساعدة قوات الامن العراقية.وعمومًا، انخفض اجمالي المنح المالية من البنتاغون للقوات الأمنية العراقية بنسبة 45% للعام 2026 مقارنة بالعام الحالي 2025، حيث انخفضت من 381 مليون دولار الى 212 مليون دولار، اما فتم تخفيضها بحوالي 13% من 148 مليون دولار الى 130 مليون دولار لقوات قسد والتي غالبا تذهب لقوات قسد، فيما تم استحداث منح 15 مليون دولار بعدما كانت لا يتم منحها شيء.في معرض تفصيلها للمنح المالية في الموازنة، وصفت البنتاغون بأنه "من الشركاء المفضلين في تقديم الدعم الاستراتيجي لتحقيق النتائج المرجوة، وضمان الهزيمة الدائمة لداعش".وأكدت انه "يجب أن تخضع القوات المستفيدة للتدقيق المناسب دعماً لقوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب لتقييم ارتباطها بالمنظمات الإرهابية أو الجماعات المرتبطة بيران، ويجب أن تلتزم بتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".وفي التفاصيل، خفضت البنتاغون حصة من 189 مليون دولار في 2025 الى 48 مليون دولار فقط في 2026 بنسبة تخفيض بلغت 75%، بالمقابل تم رفع تمويل البيشمركة بنسبة 5% فقط من 57.8 الى 61 مليون دولار.اما حصة الرفع الأكبر كانت لصالح حيث تم رفع حصته من 9 مليون دولار في 2025 الى 65.5 مليون دولار في 2026 وبنسبة ارتفاع بلغت اكثر من 600%.