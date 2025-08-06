حريق يلتهم عددا من المحال في الحي الصناعي بمدينة الكوت

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريق كبيرا انتشر في عدد من محال الحي الصناعي شرقي مدينة ".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت في إخماده"، مشيرا الى ان "الحادث نتج عنه خسائر مادية فقط".