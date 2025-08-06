اعتقال متهم استدرج "عديله" للعشاء وسرقه منه 9 ملايين دينار ومخشلات ذهبية بكربلاء

وقالت مديرية مكافحة إجرام في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لأقسام ، تمكنت مفارز الإجرام من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ (9 ملايين دينار) ومخشلات ذهبية من منزل زوج أخت زوجته (عديله)، وذلك بعد أن استدرجه ودعاه إلى وجبة عشاء في حادثة غريبة".وأضافت أن "ابطال مكافحة الإجرام تمكنوا باحترافية عالية وخلال 24 ساعة فقط من تقديم الشكوى، حيث تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، مع استعادة المبلغ والمسروقات بالكامل".