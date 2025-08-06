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اعتقال متهم استدرج "عديله" للعشاء وسرقه منه 9 ملايين دينار ومخشلات ذهبية بكربلاء
أمن
2025-08-06 | 07:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
تمكنت القوات الأمنية في
محافظة كربلاء المقدسة
، اليوم الأربعاء، من اعتقال متهم استدرج "عديله" لوجبة عشاء وسرق منه 9 ملايين دينار مع مخشلات ذهبية.
وقالت مديرية مكافحة إجرام
كربلاء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لأقسام
قيادة شرطة محافظة كربلاء
المقدسة
، تمكنت مفارز
قسم مكافحة
الإجرام من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ (9 ملايين دينار) ومخشلات ذهبية من منزل زوج أخت زوجته (عديله)، وذلك بعد أن استدرجه ودعاه إلى وجبة عشاء في حادثة غريبة".
وأضافت أن "ابطال مكافحة الإجرام تمكنوا باحترافية عالية وخلال 24 ساعة فقط من تقديم الشكوى، حيث تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، مع استعادة المبلغ والمسروقات بالكامل".
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