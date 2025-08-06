أربيل.. مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في محطة للوقود

أعلنت قيادة شرطة ، مساء الأربعاء، عن مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار بمحطة للوقود في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان، "في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، في إحدى محطات الوقود على شارع كويه نشب شجار بين عامل في المحطة وسائق سيارة مع كان برفقته حيث قام عامل المحطة بإطلاق النار عليهم ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين".

وأضاف البيان "قامت فرق بإلقاء القبض على المتهم وهو حالياً موقوف بقرار من القاضي المختص".