ضمن إجراءات تأمين العيد.. عمليات بغداد تغلق 10 "كراجات" مخالفة

وأوضحت القيادة في بيان لها، أن "لجنة متابعة الساحات"، وبإسناد مباشر من قطعات أمانة والقطعات العسكرية الماسكة للأرض، نفذت سلسلة من عمليات التدقيق الميداني، أسفرت عن غلق (10) ساحات وقوف عجلات غير مجازة ومخالفة للضوابط والتعليمات القانونية المعمول بها.وتأتي هذه الحملة ضمن جهود القيادة المستمرة لتنظيم حركة السير وتوفير بيئة آمنة للمواطنين مع تصاعد الحركة المرورية المتوقعة في العاصمة خلال أيام العيد.