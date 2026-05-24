استشهاد وإصابة عدد من عناصر الجيش إثر انفجار عبوة ناسفة في نينوى

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة دورية تابعة للجيش العراقي في منطقة جنوبي ، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف الجنود".وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما بدأت قوة أخرى بعملية تمشيط المنطقة".