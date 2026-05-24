القبض على "أبو شامة" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام / قسم الحرية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الملقب بـ (أبو شامة) والمتخصص بسرقة الدراجات النارية "التك تك" في منطقة الحرية ببغداد، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة وجمع وتحليل للمعلومات من قبل فرق العمل المختصة".وأضافت ان "الجهود الأمنية اسفرت عن نصب كمين محكم للمتهم، تم خلاله إلقاء القبض عليه أصولياً"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".وأكدت ان "التحقيقات مستمرة لكشف ارتباطاته وحوادث السرقة الأخرى المنسوبة إليه".