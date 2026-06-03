وذكر بيان للمكتب الإعلامي للقضاء، ان "يشكر وحركة عصائب اهل الحق وكتائب على استجابتهم لنداء المرجعية الدينية العليا وتطبيق الدستور والقانون وقرار الاطار التنسيقي ونداء العقل والدعوات الوطنية المخلصة في حصر السلاح بيد الدولة".وأشار البيان إلى أن "نداء حصر السلاح كان قد اكد عليه في كلمته بتاريخ 4 / 1 / 2026".ودعا ، "بقية فصائل المقاومة للالتحاق باخوتهم الذين وافقوا على ذلك تحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي".