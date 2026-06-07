منذ 2014 – 2026.. سلاح الجو العراقي يعلن قتل 675 إرهابياً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الحب والسلام
من
07:15 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تحذر من "رد شامل" على أي مغامرة إسرائيلية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-566275-639164473294863697.jpg
منذ 2014 – 2026.. سلاح الجو العراقي يعلن قتل 675 إرهابياً
أمن
2026-06-07 | 12:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
200 شوهد
ردّت قيادة
القوة الجوية
العراقية، اليوم الاحد، على ما نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية بتاريخ 28 أيار 2026 بشأن قدرات وجاهزية طائرات
f-16
العراقية، مؤكدة أن التقرير "افتقر إلى الدقة ومجافٍ للواقع"، وداعية
وسائل الإعلام العالمية
إلى اعتماد المصادر الرسمية والموثوقة.
وذكرت القيادة في بيان، أن "الطيارين العراقيين الذين يقودون طائرات
f-16
يتمتعون بكفاءة عالية وخضعوا لتدريبات متقدمة في
الولايات المتحدة الأمريكية
"، مشيرة إلى أن "الكوادر الفنية والهندسية العراقية تمتلك خبرات كبيرة وحاصلة على شهادات دولية معتمدة بعد مشاركتها في دورات تخصصية خارج البلاد".
وأضاف البيان أن "دور الشركة الأجنبية المتعاقدة يقتصر على الإشراف وتأمين قطع الغيار التي يطلبها الفنيون العراقيون، وليس إدارة الجهد الفني المباشر".
وفي ما يتعلق بالجاهزية العملياتية، أوضحت القيادة أن طائرات F-16 العراقية نفذت، خلال الفترة من 1 كانون الأول 2014 ولغاية 1 حزيران 2026، أكثر من 20,071 طلعة جوية، وأطلقت 2,753 صاروخ هيل فاير، وأسقطت 13,176 قنبلة بمختلف الأنواع.
وبيّنت أن الطائرات نفذت أيضاً أكثر من 1,300 واجب قتالي ضد تنظيم
داعش
، أسفرت عن قتل 675 عنصراً وتدمير 280 مضافة ونقطة تحصن، مؤكدة أن هذه الأرقام "تعكس الجاهزية العالية والفاعلية القتالية المستمرة".
وأشار البيان إلى مشاركة
القوة الجوية
العراقية في تمارين مشتركة مع دول عدة بينها
الولايات المتحدة
وفرنسا وإيطاليا والأردن، لافتاً إلى خطط لتوسيع التعاون والتدريب مع دول أخرى في المستقبل.
وأكدت القيادة في ختام بيانها أن القوة الجوية "ستبقى اليد الضاربة في حماية سماء
العراق
وردع أي تهديد لأمنه واستقراره".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
"الجيش الإسرائيلي": إسقاط 135 ألف قنبلة منذ 7 أكتوبر وتوسيع عمليات سلاح الجو
12:34 | 2026-05-01
الاتحاد العراقي يعلن عن ألوان قمصان "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026
05:20 | 2026-06-01
متهم بجرائم قتل منذ 2007 ومحكوم اعدام غيابيا في قبضة القوات الأمنية
05:58 | 2026-05-19
طائرات الـ F16 العراقية تدك وكراً إرهابياً في كركوك
09:40 | 2026-05-23
القوة
الجوية
الولايات المتحدة الأمريكية
وسائل الإعلام العالمية
الولايات المتحدة
القوة الجوية
سلاح الجو
إيطاليا
العراق
الأردن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"مع شراء الخدمة".. مقترح جديد يخص سن التقاعد
محليات
31.46%
11:55 | 2026-06-06
"مع شراء الخدمة".. مقترح جديد يخص سن التقاعد
11:55 | 2026-06-06
استعدوا للغبار والأمطار.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة
محليات
23.53%
03:32 | 2026-06-06
استعدوا للغبار والأمطار.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة
03:32 | 2026-06-06
دموع في معسكر الأرجنتين.. الإصابات تضرب "التانغو" قبل انطلاق المونديال
كأس العالم 2026
22.58%
07:23 | 2026-06-06
دموع في معسكر الأرجنتين.. الإصابات تضرب "التانغو" قبل انطلاق المونديال
07:23 | 2026-06-06
احتجز 7 ساعات وسُحب هاتفه.. تفاصيل ما حدث لأيمن حسين في مطار شيكاغو
كأس العالم 2026
22.42%
05:10 | 2026-06-06
احتجز 7 ساعات وسُحب هاتفه.. تفاصيل ما حدث لأيمن حسين في مطار شيكاغو
05:10 | 2026-06-06
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
العملية السياسية.. اختبار الصناديق وتحديات البنـ ادق - عشرين م٥ - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-07
عشرين
العملية السياسية.. اختبار الصناديق وتحديات البنـ ادق - عشرين م٥ - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-07
نشرة أخبار السومرية
٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-07
نشرة أخبار السومرية
٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-07
Live Talk
شراكة المصور وخبير التجميل - Live Talk م٢ - الحلقة ٤١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-07
Live Talk
شراكة المصور وخبير التجميل - Live Talk م٢ - الحلقة ٤١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-07
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-07
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-07
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
الأكثر مشاهدة
عشرين
العملية السياسية.. اختبار الصناديق وتحديات البنـ ادق - عشرين م٥ - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-07
عشرين
العملية السياسية.. اختبار الصناديق وتحديات البنـ ادق - عشرين م٥ - الحلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-07
نشرة أخبار السومرية
٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-07
نشرة أخبار السومرية
٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-07
Live Talk
شراكة المصور وخبير التجميل - Live Talk م٢ - الحلقة ٤١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-07
Live Talk
شراكة المصور وخبير التجميل - Live Talk م٢ - الحلقة ٤١ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-07
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-07
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-07
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
اخترنا لك
محافظ كربلاء ينفي لـ السومرية نيوز سقوط طائرة مدنية في الصحراء
16:20 | 2026-06-07
سقوط جسم غريب في غرب كربلاء وأنباء عن سقوط طائرة مسيرة
15:56 | 2026-06-07
غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات ثلاثة أيام
15:44 | 2026-06-07
أثار غضباً واسعاً.. شرطة أربيل تعتقل المعتدي على مسن وتكشف تفاصيل صادمة
12:23 | 2026-06-07
فاجعة على طريق البصرة ـ ذي قار.. 40 ضحية بحادث "تريلة" و حافلة زوار
10:48 | 2026-06-07
الاطاحة بمتسللين وضبط أكداساً من العتاد في نينوى وديالى
09:51 | 2026-06-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.