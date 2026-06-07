منذ 2014 – 2026.. سلاح الجو العراقي يعلن قتل 675 إرهابياً

وذكرت القيادة في بيان، أن "الطيارين العراقيين الذين يقودون طائرات يتمتعون بكفاءة عالية وخضعوا لتدريبات متقدمة في "، مشيرة إلى أن "الكوادر الفنية والهندسية العراقية تمتلك خبرات كبيرة وحاصلة على شهادات دولية معتمدة بعد مشاركتها في دورات تخصصية خارج البلاد".وأضاف البيان أن "دور الشركة الأجنبية المتعاقدة يقتصر على الإشراف وتأمين قطع الغيار التي يطلبها الفنيون العراقيون، وليس إدارة الجهد الفني المباشر".وفي ما يتعلق بالجاهزية العملياتية، أوضحت القيادة أن طائرات F-16 العراقية نفذت، خلال الفترة من 1 كانون الأول 2014 ولغاية 1 حزيران 2026، أكثر من 20,071 طلعة جوية، وأطلقت 2,753 صاروخ هيل فاير، وأسقطت 13,176 قنبلة بمختلف الأنواع.وبيّنت أن الطائرات نفذت أيضاً أكثر من 1,300 واجب قتالي ضد تنظيم ، أسفرت عن قتل 675 عنصراً وتدمير 280 مضافة ونقطة تحصن، مؤكدة أن هذه الأرقام "تعكس الجاهزية العالية والفاعلية القتالية المستمرة".وأشار البيان إلى مشاركة العراقية في تمارين مشتركة مع دول عدة بينها وفرنسا وإيطاليا والأردن، لافتاً إلى خطط لتوسيع التعاون والتدريب مع دول أخرى في المستقبل.وأكدت القيادة في ختام بيانها أن القوة الجوية "ستبقى اليد الضاربة في حماية سماء وردع أي تهديد لأمنه واستقراره".