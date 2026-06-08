استمرار انتشار القوات الأمنية.. إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

وأوضح المصدر الأمني للسومرية نيوز أن القوات الأمنية لا تزال تنتشر بشكل مستمر في محيط الجسر والمنطقة المحيطة به.وكان الجسر قد أُغلق بالاتجاهين من قبل القوة الماسكة للأرض في وقت مبكر من صباح اليوم، قبل أن يصدر توجيه لاحق بإعادة فتحه لضمان انسيابية الحركة المرورية في قلب العاصمة.