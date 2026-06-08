القبض على عصابة سرقت حجاج بيت الله في كربلاء

وذكرت القيادة في بيان، أن العملية جاءت عقب ورود معلومات عن تسجيل حالات سرقة في أماكن استقبال الحجاج، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة القضية وكشف ملابساتها.وأضافت أن الفريق أجرى تحريات مكثفة وجمع معلومات وتحليلها ومقاطعتها ميدانياً، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وتعقب تحركاتهم، قبل القبض عليهم. وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.