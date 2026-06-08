سقوط غامض في صحراء كربلاء.. هل هي مجرد "مسيّرة" أم تداعيات أمنية أخطر؟

– محليات



شهدت الليلة الماضية، وتحديداً مناطقها الصحراوية، حالة من الاستنفار والترقب وسط تضارب الأنباء حول سقوط جسم مجهول، مما استدعى تدخل السلطات الرسمية لإنهاء الجدل وتوضيح الحقائق.

بداية القصة

بدأت القصة بتداول معلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن سقوط طائرة ركاب في .



وانتشرت هذه الأنباء بالتزامن مع توترات إقليمية واسعة، مما أثار قلق المواطنين. وسرعان ما تفاعلت الجهات الرسمية مع الحدث، حيث نفت والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تسجيل أي حادث يخص الطائرات المدنية داخل الأجواء أو الأراضي العراقية، مؤكدة سلامة جميع الرحلات الجوية.



سقوط "مسيّرة" قرب منارة موجدة

في سياق التحقيقات، أكد محافظ كربلاء، المهندس ، أن الأنباء المتعلقة بسقوط طائرة ركاب عارية تماماً عن . وأوضح المحافظ ومسؤولون محليون أن الجسم الذي سقط يرجح أن يكون "طائرة مسيّرة".



وقد وقع الحادث بالقرب من "منارة موجدة" التاريخية، وهي منطقة صحراوية تقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب غربي مركز مدينة كربلاء على الطريق المؤدي إلى قضاء عين التمر. بدأت القصة بتداول معلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن سقوط طائرة ركاب في .وانتشرت هذه الأنباء بالتزامن مع توترات إقليمية واسعة، مما أثار قلق المواطنين. وسرعان ما تفاعلت الجهات الرسمية مع الحدث، حيث نفت والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تسجيل أي حادث يخص الطائرات المدنية داخل الأجواء أو الأراضي العراقية، مؤكدة سلامة جميع الرحلات الجوية.في سياق التحقيقات، أكد محافظ كربلاء، المهندس ، أن الأنباء المتعلقة بسقوط طائرة ركاب عارية تماماً عن . وأوضح المحافظ ومسؤولون محليون أن الجسم الذي سقط يرجح أن يكون "طائرة مسيّرة".وقد وقع الحادث بالقرب من "منارة موجدة" التاريخية، وهي منطقة صحراوية تقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب غربي مركز مدينة كربلاء على الطريق المؤدي إلى قضاء عين التمر.

المشهد الميداني والإجراءات الأمنية

حصلت قناة " " على مشاهد فيديو توثق تصاعد النيران في صحراء كربلاء، حيث أكدت مصادر أمنية أن تلك النيران ناتجة عن سقوط طائرة مسيّرة في قضاء عين التمر. ورغم حدة المشهد، فقد أكدت الجهات المسؤولة ان الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.



كما باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءاتها للتحقق من ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الطائرة والجهة التي تعود إليها.

وبحسب الصور المتداولة للحطام، أظهرت إحدى القطع الظاهرة رقماً تعريفياً يعود إلى جزء من جناح طائرة أمريكية مُسيّرة من طراز MQ-9 Reaper، وهي طائرة مخصّصة للاستطلاع والمراقبة والعمليات العسكرية، وتنتجها General Atomics Aeronautical Systems.



ووفقاً لتحليل صفحة "الخلية التكتيكية" على منصة ، فإن رقم القطعة الظاهر يتطابق مع تجميعة طرف الجناح الخاصة بطائرات MQ-9، ما يدعم فرضية أن الحطام يعود إلى طائرة مُسيّرة عسكرية، وليس إلى طائرة ركاب.



أما بشأن أسباب سقوطها، فلم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية تحدد كيفية إسقاطها أو الجهة المسؤولة عن ذلك.

وجاء هذا الحادث وسط تطورات أمنية متسارعة في المنطقة، حيث تزامن مع شن الإيراني هجوماً بالصواريخ والمسيرات على أهداف إسرائيلية رداً على قصف الضاحية الجنوبية في .



وفي إطار الإجراءات للحفاظ على سلامة الملاحة الجوية، اتخذ قراراً بإغلاق مجاله الجوي، مؤكداً أن جميع القرارات الخاصة بإدارة الأجواء تستند إلى تقييمات فنية وأمنية دقيقة ومعايير السلامة الدولية.