خزان صاروخ إيراني يثير الجدل في الأنبار.. هل كان هو مصدر انفجار أبي غريب؟

أشار المصدر الأمني إلى أنه تم تحديد الجسم كخزان وقود تابع لصاروخ إيراني، إلا أنه لم يتبين حتى الآن ما إذا كان سقوطه قد حدث خلال ليلة أمس أو في ساعات الصباح من يومنا هذا.تأتي هذه الحادثة وسط ترجيحات أمنية بأن هذا الجسم هو المسبب الرئيسي لصوت الانفجار الذي سُمع فجر اليوم في المناطق القريبة من أبي غريب بجانب في العاصمة .وتواصل الجهات المعنية تقييم الموقع والمخلفات الناتجة عن الحادث للوقوف على التفاصيل الفنية الدقيقة المرتبطة بهذا النوع من المقذوفات في ظل الظروف الأمنية الراهنة.