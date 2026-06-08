اعتقال تاجر مخدرات وضبط 10 آلاف حبة مخدرة في الأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه " بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل والامن في فرقة المشاة السابعة وبالاشتراك مع والمؤثرات العقلية في قضاء القائم، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من السيطرة على اكثر من 10 آلاف حبة مخدرة في ".وتابع، أن "الحبوب كانت معدة للتهريب والترويج وبعملية أخرى تمكنت مفارز الاستخبارات في فرقة ذاتها من القاء القبض على تاجر للمخدرات والمطلوب وفق المادة 28 مخدرات".وتابعت أنه " تم التعامل مع المضبوطات والمطلوب وفق السياقات المعمول بها".