الوائلي يوجه بتسهيل الاجراءات وتعظيم الإيرادات وفق التوجيهات الحكومية

وذكر بيان للمنافذ، ان "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق ، أجرى مساء اليوم، جولة ميدانية تفقدية إلى سيطرتي جيمن ودارمان في ، الرابطتين مع إقليم باتجاه محافظتي وأربيل، للاطلاع على سير العمل ومتابعة الإجراءات المتبعة في تنظيم حركة المسافرين والبضائع".وخلال الجولة، التقى الوائلي "عدداً من سائقي الشاحنات والمركبات والمواطنين والعاملين في السيطرتين، واستمع بشكل مباشر إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتسهيل حركة النقل والتجارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".ووجه رئيس الهيئة "جميع الجهات العاملة في السيطرتين بضرورة الالتزام التام بتوجيهات الحكومة الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل الروتين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وحركة المواطنين بين المحافظات، مع الحفاظ على الإجراءات القانونية والرقابية المعتمدة".كما شدد الوائلي على "أهمية حسن التعامل مع المواطنين وسائقي المركبات، والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الدوائر الأمنية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون".وأكد الوائلي أن "الزيارات الميدانية المستمرة تأتي لمتابعة الأداء على أرض الواقع، ومعالجة المعوقات بشكل مباشر، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والنقل في عموم البلاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية".