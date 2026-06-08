مصدر: اعتقال الوكيل الأمني في جهاز الأمن الوطني على خلفية قضايا فساد

وقال المصدر لـ ، إن "اللواء تم اعتقاله يوم أمس، وذلك على خلفية عدد من القضايا المتعلقة بالفساد".ولم تصدر حتى الآن أي إفادة رسمية من جهاز أو الجهات القضائية بشأن القضية.