الشرطة اعتقلت سارق العجلات.. نهاية "حيدر جوكر" في بغداد

وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز في قيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الملقب بـ"حيدر "، والمتورط بارتكاب جرائم سرقة محتويات العجلات ضمن عدد من مناطق جانب الكرخ"، مبيناً أن "عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية وتحريات دقيقة أثمرت عن تحديد هويته ومكان وجوده، حيث تم إلقاء القبض عليه وفق الأصول القانونية".وأظهرت التحقيقات أن "المتهم كان يعتمد أسلوب فتح العجلات باستخدام مفاتيح خاصة تُعرف بـ"الجوكر"، ومن ثم سرقة المحتويات الموجودة داخلها قبل الفرار من مكان الحادث".وخلال التحقيق، اعترف المتهم بتنفيذ ثلاث عمليات سرقة بالطريقة ذاتها ضمن قاطع الكرخ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوقيفه لاستكمال التحقيقات وعرضه أمام القضاء، وفق البيان.