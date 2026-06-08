اجتماع طارئ في العراق يبحث الخطط الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ، في بيان، ان "الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة لأبرز التداعيات والتطورات الإقليمية الجارية في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الساحة المحلية، إذ جرى استعراض الخطط الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي".وأكد الاجتماع "على موضوع السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يخل بالأمن والاستقرار، مع التشديد على موقف الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".وأشار القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، إلى "أهمية العمل على حفظ استقرار المنطقة، الذي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار البلاد، واتخذ جملة من التوجيهات والقرارات التي تضمن الاستجابة السريعة لأي متغيرات في المشهد الإقليمي".