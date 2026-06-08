أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتعرض محيط موقع تابع لـ"المعارضة الإيرانية" للاستهداف بطائرة مسيرة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "هجوما بطائرة مسيرة استهدف محيط احد المواقع التابعة للمعارضة الايرانية في ".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.