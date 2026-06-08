في بابل.. الشرطة تكشف ملابسات وفاة غامضة لزوجة

وقالت الشرطة في بيان، "في قضيةٍ أعادت رسم ملامح الحقيقة من تحت رماد الاستنتاجات الأولى، تعلن – الإجرام في أبي غرق، وبمتابعة مباشرة من ، عن كشف ملابسات وفاة غامضة تحوّلت من انتحار إلى جريمة قتل عمد بعد تحقيقات دقيقة وسريعة قلبت المشهد بالكامل".

وأوضح البيان أن "القضية بدأت بهدوءٍ صادم … حادث وفاة سُجل مبدئياً كحالة انتحار، وتم إكمال إجراءات الدفن، لكن اعتراض ذوي المجنى عليها فتح باب الحقيقة من جديد لتتحرك بخطوة حاسمة: فتح القبر أصولياً وإعادة التحقيق من الصفر"، مضيفا "ومع نقل الجثمان إلى الطب العدلي في ، بدأت أولى علامات الشك تتأكد، حيث أظهرت النتائج عدم وجود آثار تشير إلى الشنق، لتتغير اتجاهات التحقيق بشكل كامل، وتبدأ الأجهزة الأمنية سباقاً مع الزمن لكشف المشهد الغامض".



ولفت بيان الشرطة الى أنه "في تطورٍ دراماتيكي، قادت التحريات وكشف الدلالة وفرق التحقيق إلى إعادة بناء اللحظات الأخيرة داخل مسرح الحادث، قبل أن تتم مواجهة المتهم الرئيسي (زوجها) بالأدلة والقرائن، ليعترف بتفاصيل صادمة قلبت مسار القضية"، كاشفا أنه "بحسب الاعترافات، فقد نشب خلافٌ تطور إلى لحظة غضب انتهت باعتداء أدى إلى وفاة المجنى عليها داخل المنزل، قبل أن تُحاك محاولة لإخفاء الحقيقة عبر مشهدٍ صُوّر على أنه انتحار".