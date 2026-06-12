عملية أمنية في ميسان.. مقتل "أبو فطيم" وشريكه خلال اشتباك مسلح

وأوضح الحاكم في بيان له، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وفرتها دوائر أمن وأمن المحافظات، حيث تم استهداف التاجر الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة في ، والمكنى "أبو "، وشريكه.وأضاف الحاكم أن القوة التكتيكية التابعة للجهاز تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المطلوبين عند محاولة تنفيذ العملية، مما دفع القوة للرد بالمثل، الأمر الذي أدى إلى مقتل التاجرين على الفور.