التاجر الرئيسي لمادة الكريستال في العراق.. من هو "أبو فطيم"؟

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في ضربة موجعة لشبكات تهريب وترويج في ، أعلن جهاز ، عن نجاح قواته في القضاء على أحد أبرز المطلوبين للقضاء، والملقب بـ "أبو فطيم"، وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفذت في .





وأكد "الحاكم" أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة فور وصولها للموقع، حيث بادر "أبو " وشريكه بإطلاق النار تجاه القوة التكتيكية، مما دفع القوات الأمنية للرد بالمثل، وهو ما أسفر عن مقتل التاجرين في موقع الاشتباك.



من هو "أبو فطيم"؟

تشير المصادر الأمنية إلى أن "أبو فطيم" لم يكن مجرد تاجر عادي، بل كان يُصنف بصفته "التاجر الرئيسي" لمادة الكريستال المخدرة على مستوى . وبحسب الناطق الرسمي باسم جهاز ، الحاكم، فإن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وفرتها بشكل مشترك دائرة أمن ودائرة أمن المحافظات، مما مكن القوة التكتيكية من تحديد موقع المطلوب.وأكد "الحاكم" أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة فور وصولها للموقع، حيث بادر "أبو " وشريكه بإطلاق النار تجاه القوة التكتيكية، مما دفع القوات الأمنية للرد بالمثل، وهو ما أسفر عن مقتل التاجرين في موقع الاشتباك.تشير المصادر الأمنية إلى أن "أبو فطيم" لم يكن مجرد تاجر عادي، بل كان يُصنف بصفته "التاجر الرئيسي" لمادة الكريستال المخدرة على مستوى .

وتكشف التقارير الأمنية أن نشاطه في هذا المجال الإجرامي كان ممتداً ومستمراً منذ عام 2015، مما جعله هدفاً استراتيجياً لعمليات الملاحقة الاستخبارية طوال السنوات الماضية.



وتأتي هذه العملية لتضع حداً لنشاط واحد من أخطر رؤوس شبكات التي عانت منها البلاد، في خطوة يعول عليها المسؤولون الأمنيون في تقليص تدفق وتوزيع المواد المخدرة في الأسواق المحلية.







