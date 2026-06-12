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احباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني والناطق الرسمي ومدير أمن بغداد
أمن
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إحباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من الضباط.
2026-06-12 | 09:17
2026-06-12T09:17:12+00:00
Alsumaria Tv
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احباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني والناطق الرسمي ومدير أمن بغداد
505 شوهد
أعلن جهاز
الأمن الوطني
، اليوم الجمعة، إحباط مخطط لاغتيال
رئيس جهاز الأمن الوطني
وعدد من الضباط.
وذكر بيان للجهاز، انه "بإشراف مباشر من قبل
رئيس جهاز الأمن الوطني
عبد الكريم
البصري، تمكنت مفارز الجهاز في
بغداد
من إحباط مخطط إجرامي خطير كانت تقف وراءه خلية مرتبطة بما يسمى "
التجمع الوطني
العراقي للتحرير والتغيير"، إحدى واجهات
حزب البعث
المحظور، بعد جهد استخباري شمل الرصد والمتابعة والاختراق".
وكشفت التحقيقات والاستنطاقات أن "عناصر الخلية تجاوزوا مرحلة التحريض والتهديد، لينتقلوا إلى مرحلة التكليف وتحديد الأهداف وتجهيز الأسلحة للتنفيذ، تمهيداً للشروع في تنفيذ عمليات اغتيال كانت تستهدف رئيس جهاز
الأمن الوطني
عبد الكريم البصري، والناطق الرسمي للجهاز، ومدير أمن بغداد، وعدداً من الضباط".
وتابع البيان، انه "بجهد استباقي واستناداً إلى موافقات قضائية، تمكنت مفارز الجهاز من كشف المخطط وتعقب عناصره والإطاحة بالمتورطين وضبط الأدلة والمضبوطات المرتبطة بالقضية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ".
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