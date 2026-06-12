احباط مخطط لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني والناطق الرسمي ومدير أمن بغداد

وذكر بيان للجهاز، انه "بإشراف مباشر من قبل البصري، تمكنت مفارز الجهاز في من إحباط مخطط إجرامي خطير كانت تقف وراءه خلية مرتبطة بما يسمى " العراقي للتحرير والتغيير"، إحدى واجهات المحظور، بعد جهد استخباري شمل الرصد والمتابعة والاختراق".وكشفت التحقيقات والاستنطاقات أن "عناصر الخلية تجاوزوا مرحلة التحريض والتهديد، لينتقلوا إلى مرحلة التكليف وتحديد الأهداف وتجهيز الأسلحة للتنفيذ، تمهيداً للشروع في تنفيذ عمليات اغتيال كانت تستهدف رئيس جهاز عبد الكريم البصري، والناطق الرسمي للجهاز، ومدير أمن بغداد، وعدداً من الضباط".وتابع البيان، انه "بجهد استباقي واستناداً إلى موافقات قضائية، تمكنت مفارز الجهاز من كشف المخطط وتعقب عناصره والإطاحة بالمتورطين وضبط الأدلة والمضبوطات المرتبطة بالقضية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ".