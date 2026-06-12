القبض على متهم متخصص بسرقة مندوبي التوصيل في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن العملية جرت بإشراف قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد، حيث تمكنت مديرية مكافحة إجرام الكرخ / قسم من تنفيذ كمين محكم بعد متابعة دقيقة وتحريات موسعة.وأوضحت أن المتهم كان يعتمد على تثبيت طلبات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا محال بيع الذهب، ليقوم بالاستيلاء على الطلبات فور وصول مندوبي التوصيل إلى مواقع التسليم ثم الفرار.وأضافت أن فرق التحري تابعت تحركات المتهم حتى تحديد موقعه والإطاحة به، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليًا.