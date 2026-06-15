خلية الإعلام الأمني: 4 جهات سلمت أسلحتها الى الحكومة

وقال رئيس الخلية الفريق في مقطع فيديو تابعته ، ان "الحكومة ماضية بتنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية وتوحيد الجهد الأمني تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة"، ملينا انه "في السابق كان حصر السلاح بيد الدولة كلام واليوم اصبح تطبيق على الأرض".وأضاف ان "هناك 4 جهات اندمجت فعلا وصدرت أوامر ديوانية وبدات عملية جرد الأسلحة وعملية الاستلام والتسليم"، لافتا الى ان "جميع المسميات الأمنية ستكون تحت راية القوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة".وبين ان " اليوم دولة قوية وتستند الى سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات وتعزيز ".