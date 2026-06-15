في بغداد.. اعتقال طرفي مشاجرة مسلحة اثر خلاف عشائري

أعلنت ، الاثنين، عن اعتقال طرفي مشاجرة مسلحة اثر "خلاف عشائري سابق" شرقي العاصمة.

وجاء في بيان للقيادة، "لتعزيز الأمن والأستقرار في مناطق شرق العاصمة وبهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية وبعد ورود معلومات من احد المواطنين تفيد بوجود حادث اطلاق نار ومشاجرة اثر "خلاف عشائري سابق" ضمن منطقة "العلوية رسل" جانب ".

وأضاف البيان "على الفور تم توجيه قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والتوجه للمكان المحدد وتطويقه والوصول الى الجناة واعتقال (7) متهمين وضبط عجلتين والاسلحة التي بحوزتهم وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".