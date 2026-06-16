سرايا السلام: نرفض تغيير الواقع الأمني بسامراء وباقون حتى تسليم الملف الامني للدولة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سماع دوي ثلاثة انفجارات في جنوب قشم ومضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567125-639171948665344853.webp
سرايا السلام: نرفض تغيير الواقع الأمني بسامراء وباقون حتى تسليم الملف الامني للدولة
أمن
2026-06-16 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,563 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعربت قيادة سرايا السلام، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لمحاولات تغيير الواقع الأمني في
سامراء
، فيما أشارت الى انها مستمرة في المدينة لحين تسليم الملف الأمني للمدينة الى مؤسسات الدولة.
وجاء في بيان للسرايا والذي تم قراءته خلال مؤتمر صحفي تابعته
السومرية نيوز
، " نثمن البيان الصادر من
السيد مقتدى الصدر
والذي جاء حفاظا على المصلحة العليا للوطن وتضمن اعلان انفكاك سريا السلام عن
التيار الوطني الشيعي
انفكاكا تاما والالتحاق بتشكيلات الدولة"، مبينا ان "هذه الخطوة لا تعني التخلي عن العقيدة والمبدأ او المبادئ التي تاسست عليها المسيرة الجهادية، بل تمثل موقفا وطنيا مسؤولا يهدف الى تعزيز استقرار الدولة وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على امن
العراق
ووحدته".
وأكدت القيادة وفقا للبيان "تمسكها البقاء في مدينة
سامراء
وفاءً لدماء الشهداء الذين دافعوا عن المرقدين الشريفين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل تضحياتهم، واستمراراً في أداء واجبها بحماية
المدينة المقدسة
وخدمة أهلها وزائريها"، معربة عن رفضها "لأي توجيه أمني يهدف إلى تغيير الواقع الأمني في سامراء".
وتابعت ان "وجود سرايا السلام في المدينة مستمر لحماية أهلها إلى حين انتقال الملف الأمني إلى المؤسسات الأمنية العراقية"، لافتة الى ان "أي قرار بشأن الملف الأمني يجب أن يفضي إلى تسليمه لمؤسسات الدولة، بما يضمن الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية والحفاظ على خصوصية سامراء".
وطالبت "
الحكومة العراقية
، بتشكيل لجنة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة للإشراف على انتقال الملف الأمني بشكل دقيق وصحيح، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة".
وجاء ذلك ردا على وثيقة صدرت من رئاسة
هيئة الحشد الشعبي
، والتي تضمنت إعفاء قائد عمليات سامراء،
علي عبد الله
لفتة من مهام قائد عمليات سامراء، وتكليف يوسف مزبان نصيف بديلا عنه، في خطوة تسببت بتوتر ميداني مرتبط بعناصر سرايا السلام في سامراء.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
سرايا السلام تسلم ملفها إلى القوات الأمنية في مقر قيادة عمليات سامراء
03:31 | 2026-06-04
الداخلية تعلن تسلمها الملف الامني لقضاءين في الانبار
02:43 | 2026-04-04
الزيدي يستقبل وفداً من التيار الوطني الشيعي لبحث انضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية
09:01 | 2026-05-30
سرايا السلام تقرر طرد أحد عناصرها لعدم تنفيذ أوامر تتعلق بتسليم عجلات
15:31 | 2026-05-08
سرايا
السلام
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
هيئة الحشد الشعبي
الحكومة العراقية
المدينة المقدسة
التيار الوطني
السومرية نيوز
علي عبد الله
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأردن تعتذر للعراق بسبب العلم
دوليات
72.1%
11:15 | 2026-06-15
الأردن تعتذر للعراق بسبب العلم
11:15 | 2026-06-15
قفزة بأسعار الدولار مع إغلاق التداولات المسائية في العراق
اقتصاد
12.77%
09:35 | 2026-06-15
قفزة بأسعار الدولار مع إغلاق التداولات المسائية في العراق
09:35 | 2026-06-15
مكتب السيد السيستاني يحدد الأول من شهر المحرم الحرام
محليات
7.72%
12:47 | 2026-06-15
مكتب السيد السيستاني يحدد الأول من شهر المحرم الحرام
12:47 | 2026-06-15
الدولار بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في العراق
اقتصاد
7.41%
03:39 | 2026-06-15
الدولار بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في العراق
03:39 | 2026-06-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-16
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-15
Live Talk
دور المرشد السياحي في إبراز جمال وتاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-15
Live Talk
دور المرشد السياحي في إبراز جمال وتاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-16
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-15
Live Talk
دور المرشد السياحي في إبراز جمال وتاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-15
Live Talk
دور المرشد السياحي في إبراز جمال وتاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
اخترنا لك
إحالة "أرجوان" و"أوسكار" إلى القضاء بتهم المحتوى الهابط
08:10 | 2026-06-16
في بغداد.. اعتقال طرفي مشاجرة مسلحة اثر خلاف عشائري
15:42 | 2026-06-15
خلية الإعلام الأمني: 4 جهات سلمت أسلحتها الى الحكومة
13:13 | 2026-06-15
مطاردة في بغداد تنتهي بالإطاحة بعصابة متخصصة سرقة دراجات
10:08 | 2026-06-15
تفاصيل ما وراء زيارة "توم برّاك" إلى بغداد وأربيل
06:00 | 2026-06-15
"الوكح" وعصابته في قبضة الأمن ببابل.. ماذا فعلوا؟
04:20 | 2026-06-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.