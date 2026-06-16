سرايا السلام: نرفض تغيير الواقع الأمني بسامراء وباقون حتى تسليم الملف الامني للدولة

وجاء في بيان للسرايا والذي تم قراءته خلال مؤتمر صحفي تابعته ، " نثمن البيان الصادر من والذي جاء حفاظا على المصلحة العليا للوطن وتضمن اعلان انفكاك سريا السلام عن انفكاكا تاما والالتحاق بتشكيلات الدولة"، مبينا ان "هذه الخطوة لا تعني التخلي عن العقيدة والمبدأ او المبادئ التي تاسست عليها المسيرة الجهادية، بل تمثل موقفا وطنيا مسؤولا يهدف الى تعزيز استقرار الدولة وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على امن ووحدته".وأكدت القيادة وفقا للبيان "تمسكها البقاء في مدينة وفاءً لدماء الشهداء الذين دافعوا عن المرقدين الشريفين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل تضحياتهم، واستمراراً في أداء واجبها بحماية وخدمة أهلها وزائريها"، معربة عن رفضها "لأي توجيه أمني يهدف إلى تغيير الواقع الأمني في سامراء".وتابعت ان "وجود سرايا السلام في المدينة مستمر لحماية أهلها إلى حين انتقال الملف الأمني إلى المؤسسات الأمنية العراقية"، لافتة الى ان "أي قرار بشأن الملف الأمني يجب أن يفضي إلى تسليمه لمؤسسات الدولة، بما يضمن الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية والحفاظ على خصوصية سامراء".وطالبت " ، بتشكيل لجنة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة للإشراف على انتقال الملف الأمني بشكل دقيق وصحيح، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة".وجاء ذلك ردا على وثيقة صدرت من رئاسة ، والتي تضمنت إعفاء قائد عمليات سامراء، لفتة من مهام قائد عمليات سامراء، وتكليف يوسف مزبان نصيف بديلا عنه، في خطوة تسببت بتوتر ميداني مرتبط بعناصر سرايا السلام في سامراء.