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سرايا السلام: نرفض تغيير الواقع الأمني بسامراء وباقون حتى تسليم الملف الامني للدولة

أمن

2026-06-16 | 04:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سرايا السلام: نرفض تغيير الواقع الأمني بسامراء وباقون حتى تسليم الملف الامني للدولة
1,563 شوهد

السومرية نيوز – امني
أعربت قيادة سرايا السلام، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لمحاولات تغيير الواقع الأمني في سامراء، فيما أشارت الى انها مستمرة في المدينة لحين تسليم الملف الأمني للمدينة الى مؤسسات الدولة.

وجاء في بيان للسرايا والذي تم قراءته خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، " نثمن البيان الصادر من السيد مقتدى الصدر والذي جاء حفاظا على المصلحة العليا للوطن وتضمن اعلان انفكاك سريا السلام عن التيار الوطني الشيعي انفكاكا تاما والالتحاق بتشكيلات الدولة"، مبينا ان "هذه الخطوة لا تعني التخلي عن العقيدة والمبدأ او المبادئ التي تاسست عليها المسيرة الجهادية، بل تمثل موقفا وطنيا مسؤولا يهدف الى تعزيز استقرار الدولة وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على امن العراق ووحدته".
وأكدت القيادة وفقا للبيان "تمسكها البقاء في مدينة سامراء وفاءً لدماء الشهداء الذين دافعوا عن المرقدين الشريفين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل تضحياتهم، واستمراراً في أداء واجبها بحماية المدينة المقدسة وخدمة أهلها وزائريها"، معربة عن رفضها "لأي توجيه أمني يهدف إلى تغيير الواقع الأمني في سامراء".
وتابعت ان "وجود سرايا السلام في المدينة مستمر لحماية أهلها إلى حين انتقال الملف الأمني إلى المؤسسات الأمنية العراقية"، لافتة الى ان "أي قرار بشأن الملف الأمني يجب أن يفضي إلى تسليمه لمؤسسات الدولة، بما يضمن الابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية والحفاظ على خصوصية سامراء".
وطالبت "الحكومة العراقية، بتشكيل لجنة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة للإشراف على انتقال الملف الأمني بشكل دقيق وصحيح، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة".
وجاء ذلك ردا على وثيقة صدرت من رئاسة هيئة الحشد الشعبي، والتي تضمنت إعفاء قائد عمليات سامراء، علي عبد الله لفتة من مهام قائد عمليات سامراء، وتكليف يوسف مزبان نصيف بديلا عنه، في خطوة تسببت بتوتر ميداني مرتبط بعناصر سرايا السلام في سامراء.
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