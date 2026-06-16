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إحالة "أرجوان" و"أوسكار" إلى القضاء بتهم المحتوى الهابط
أمن
2026-06-16 | 08:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
716 شوهد
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن
لجنة المحتوى الهابط
التابعة لوزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بحق صانعي المحتوى المعروفين بـ"أرجوان" و"أوسكار"، على خلفية نشر مقاطع فيديو وفتح بثوث مباشرة وُصفت بأنها مخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "
لجنة المحتوى الهابط
في
وزارة الداخلية
باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق (أرجوان) و(أوسكار) بعد رصد نشرهما مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة وفتح بث مباشر مخالف للقيم المجتمعية".
وأضاف أن "اللجنة أحالت القضية إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، لينالا جزاءهما وفقاً للقانون".
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