وقال المصدر لـ ، إن " في باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق (أرجوان) و(أوسكار) بعد رصد نشرهما مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة وفتح بث مباشر مخالف للقيم المجتمعية".وأضاف أن "اللجنة أحالت القضية إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، لينالا جزاءهما وفقاً للقانون".