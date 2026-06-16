العمليات المشتركة: لا قطوعات مرورية وتكثيف للجهد الاستخباري خلال عاشوراء

وذكرت خلية في بيان، أن المؤتمر عقد في مقر بحضور محافظ وعدد من القادة والمسؤولين الأمنيين من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة والأجهزة الأمنية والاستخبارية.واستمع المحمداوي إلى إيجاز مفصل بشأن الخطة التنظيمية والتنسيقية وآلية توزيع القطعات الأمنية على محاور حركة الزائرين بما يضمن انسيابية عالية وتأمين الأجواء طوال فترة الزيارة.وشدد رئيس للزيارات المليونية على ضرورة ضمان انسيابية حركة المعزين والزائرين والابتعاد عن القطوعات المرورية، مع توفير أفضل الخدمات للوافدين وتعزيز التنسيق بين مختلف القطعات الأمنية.كما وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والإجراءات الاستباقية، ونشر عجلات الإطفاء والدفاع المدني داخل المدينة ومحيطها، فضلاً عن تنظيم انتشار مفارز المرور بالشكل الأمثل.وأكد المحمداوي أهمية توحيد الجهود الأمنية والخدمية وتعزيز التعاون مع المواطنين وأصحاب المواكب الحسينية والجهات الخدمية والمتطوعين لإنجاح مراسم زيارة العاشر من محرم.