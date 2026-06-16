جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 3 إرهابيين وتاجر مخدرات في عدة محافظات

وذكر الجهاز في بيان، أن "قواته نفذت عمليتين منفصلتين بالتعاون مع لمكافحة الإرهاب في ، أسفرتا عن إلقاء القبض على عنصرين من بقايا تنظيم في محافظتي السليمانية وصلاح الدين".وأضاف أن "قوة أخرى تمكنت من إلقاء القبض على عنصر ثالث من التنظيم في ".وأشار البيان إلى أنه "في إطار عمليات وبالتنسيق مع والمؤثرات العقلية وقيادة شرطة ، تم اعتقال أحد تجار في المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه إلى الجهات المختصة".وأكد استمرار عملياته في ملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية وشبكات الاتجار بالمخدرات، لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد بالتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى.