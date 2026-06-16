اعتقال متهمين خلال 3 ساعات بعد مشاجرة تخللها إحراق عجلة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن "قوة من قسم شرطة وبالتنسيق مع وقاطع نجدة الخضراء والاستخبارات ومركز شرطة ، تمكنت من اعتقال المتهمين بعد ورود إخبار بوقوع الحادث".وأضافت أن "فريق عمل تم تشكيله بإشراف معاون وبرئاسة مدير قسم الخضراء، باشر بجمع المعلومات ومراجعة المراقبة وتحليل الأدلة الميدانية، ما أسفر عن تحديد هوية المتورطين".وأشارت إلى أنه "تم ضبط دراجة نارية متروكة في موقع الحادث، عُثر بداخلها على مسدس صوتي وهاتف نقال"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة".