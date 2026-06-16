‏في بغداد.. اعتقال متهمين أحدهما هدد صحفيين

وقالت الوكالة في بيان، "بعمليتين منفصلتين نفّذتهما مديرية استخبارات ومكافـحة إرهاب بغداد/ مدعومة بجهود استخبارية مكثفة ومتابعة ميدانية دقيقة مكنتها من إلقاء القبض على متهم متورط بحادث إطلاق نار على صحفيين وإعلاميين في أحدى مناطق بغداد/ جانب الكرخ".وأضاف البيان "بعملية منفصلة أخرى ‏تمكنت مفارز المديرية اعلاه من الاطاحة بمتهم أقدم على كتابة عبارات (تهديد عشائري) على أحد الدور في بغداد/ جانب الكرخ"، موضحا أنه "تم تنفيذ العمليتين بموجب أوامر قبض قضائية وفق المادة الرابعة من ".