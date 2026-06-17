مصرع طفل واصابة امراة وفتاة.. ابرز ما حصل في بغداد خلال الساعات الماضية

وقال المصدر لـ ، ان "امراة وفتاة اصيبا نتيجة تعرضهن الى حادث دهس من قبل عجلة مسرعة بالقرب من مدخل مدينة بسماية".واضاف انه "تم نقلهما الى المستشفى نتيجة الاصابات الخطرة والتحفظ على سائق المركبة".وفي حادث اخر، ذكر المصدر ان "طفلا تولد 2024 لقي مصرعه نتيجة سقوطه داخل مجرى للصرف الصحي بعمق ٣ امتار في دارهم ضمن شرق العاصمة".