بغداد.. ضبط معمل يستبدل طحين الحصة التموينية بـ "طحين فاسد"

وذكرت القيادة في بيان، أن قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية -بالاشتراك مع مفارز من استخبارات ، ونجدة الأمين، ومركز شرطة الخنساء- تواصل تنفيذ واجبات التفتيش والمتابعة للمعامل والمحال ومخازن المواد الغذائية المخالفة للضوابط الصحية، وذلك ضمن إجراءاتها للوقاية من انتشار الأمراض والحفاظ على سلامة المواطنين.وأضاف البيان أن الحملة أسفرت عن إغلاق المعمل المخالف، واعتقال خمسة أشخاص، وضبط (500) كيس من الطحين غير الصالح للاستهلاك. وأكدت القيادة تسليم المتورطين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.