اعتقال عنصر في "داعش" بمحافظة الأنبار

وقال الحشد في بيان، "بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من القاضي المختص، وبناءً على معلومات أمنية دقيقة وحساسة وردت من مصادر المديرية، تمكنت مفارز والانضباط/ والأمن الوقائي من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم الإرهابي في ، وتحديداً في ناحية ".وجاءت العملية وفق البيان "ثمرةً لجهد استخباري مكثف ومتابعة ميدانية دقيقة لتحركات المطلوب، إذ جرى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمكان وجوده، ما مكّن القوة المنفذة من تنفيذ الواجب بنجاح وإلقاء القبض عليه وفق خطة أمنية محكمة، من دون تسجيل أي معوقات تُذكر".