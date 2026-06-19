مصادر تتحدث عن امر خطير في العراق: خلايا سرية لمهاجمة دول الخليج

ونقلت رويترز عن المصادر قولها إن "ثلاث أو أربع خلايا، تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين شنت ما لا يقل عن سبع هجمات بطائرات مسيرة من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي والسماوة الجنوبيتين على مواقع في والسعودية والإمارات في الفترة بين 20 نيسان و17 أيار".وأضافت ان "هذه الخلايا تتجاوز شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها".