بعد 10 سنوات.. القبض على احد اكبر سماسرة المتاجرة بالفتيات الصغيرات في أربيل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "شرطة وبالتعاون مع مديرية الآسايش، القت القبض على متهم يدعى (س،ع) يمارس أعمال السمسرة والمتاجرة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ عشر سنوات نجح خلالها في جلب مئات الفتيات".وأضافت ان "المتهم كان يدير حسابات رقمية مخصصة لاستدراج وجلب الفتيات القاصرات السوريات والعربيات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و15 عاماً لرجال لقاء مبالغ مالية"، موضحة ان "عملية الاعتقال تمت بناءً على أوامر قضائية دقيقة وبعد جمع معلومات مكثفة قادت لتحديد موقع المتهم وضبطه حيث جرى تحويله إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لينتهي بذلك نشاط واحد من أخطر شبكات المتاجرة بالبشر".