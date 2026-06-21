المشتركة تعلن تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين ضد "داعش" في صحراء الأنبار

وأوضح بيان القيادة أن العملية جاءت بناءً على عمل متميز ومتابعة ميدانية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، وبإشراف وتخطيط مباشر من خلية الاستهداف في ، حيث نُفذت الضربتان في تمام الساعة 02:00 والساعة 02:20 من فجر اليوم.وعقب الاستهداف، تحركت قوة مشتركة من أبطال الفرقة الخامسة والصنوف الساندة، بإمرة ، لإجراء عمليات التفتيش في الموقع المستهدف.وأكدت قيادة في بيانها، استمرار القوات الأمنية بمختلف صنوفها في ملاحقة فلول الإرهاب وتطهير الأراضي العراقية من دنسهم، مشددة على عزمها الاستمرار في دك معاقلهم حتى اقتلاع جذور الإرهاب كلياً وضمان استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.