مطلوب بـ15 قضية.. القبض على "أبو شيخة" في ميسان

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "بجهدٍ استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنا من إلقاء القبض على أحد الأهداف المهمة جداً وذات الأولوية القصوى، والذي يُعد العقل المدبر في إدارة شبكات تهريب وتجارة وتوزيعها بين عدد من المحافظات، ويدعى (أبو شيخة) في المحافظة".وأضافت ان "المتهم مطلوب للقضاء بأكثر من (15) قضية تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، كما أن جميع أشقائه محكومون سابقاً بقضايا تجارة هذه السموم"، مشيرة الى ان "عملية القبض نفذت بعملية أمنية محكمة، بالتنسيق مع قوات الرد السريع في المحافظة، حيث تمكن أبطال المديرية من القبض عليه برفقة شقيقه في إحدى المناطق النائية التابعة لقضاء (العزير)، والتي اتخذاها ملاذاً ومخبأً لهما".وأكدت انه "تم ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة بحوزتهما، ليُطوى بذلك فصل جديد من فصول الجريمة والتهريب"، لافتة الى "استمرارها في تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات، وتجفيف منابعها، وضرب أوكارها، وعدم السماح لأي عابث بمحاولة زعزعة الأمن أو نشر هذه السموم بين أبناء المجتمع".