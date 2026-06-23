المحتوى الهابط يطال زينة العبيدي.. الداخلية تتحرك

وذكر مصدر امني لـ ، أن "الإجراءات القانونية تم تحريكها بحق زينة على خلفية نشرها محتوى يتضمن إساءة للآداب العامة".وأضاف المصدر، أن "الجهات المختصة اتخذت ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها وفقاً لأحكام القانون"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.