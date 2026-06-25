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احباط تهريب 34 كغم من المخدرات عبر بالون هوائي في الانبار
أمن
2026-06-25 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
82 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أعلنت
قيادة حرس الحدود
، اليوم الخميس، احباط محاولة تهريب 34 كغم من
المخدرات
بواسطة بالون هوائي في طريبيل.
وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "مفارز الفوج الثالث في
لواء الحدود
السادس أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة بالون هوائي في طريبيل على الحدود الدولية غربي
محافظة الأنبار
".
وتابع، ان "العملية تمت بعد رصد البالون عبر الكاميرات الحرارية وإسقاطه، حيث تبين أنه يحمل 197 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون، بوزن إجمالي بلغ 34 كغم".
واضافت القيادة ان، "قوات الحدود استمرارها في تعزيز إجراءات المراقبة والتصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها، وبما يسهم في حماية أمن البلاد ومنع تسلل آفة
المخدرات
إلى الداخل".
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