احباط تهريب 34 كغم من المخدرات عبر بالون هوائي في الانبار

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "مفارز الفوج الثالث في السادس أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة بالون هوائي في طريبيل على الحدود الدولية غربي ".وتابع، ان "العملية تمت بعد رصد البالون عبر الكاميرات الحرارية وإسقاطه، حيث تبين أنه يحمل 197 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون، بوزن إجمالي بلغ 34 كغم".واضافت القيادة ان، "قوات الحدود استمرارها في تعزيز إجراءات المراقبة والتصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها، وبما يسهم في حماية أمن البلاد ومنع تسلل آفة إلى الداخل".