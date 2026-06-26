اعتقال متهمين بالترويج للفكر المتطرف وإثارة الفتنة في بغداد وكربلاء

وذكر بيان للجهاز، انه "في إطار الجهود الاستباقية الرامية إلى حماية السلم المجتمعي والتصدي لمحاولات إثارة الفتنة، وتزامناً مع تنفيذ خطة تأمين زيارة عاشوراء، تمكن جهاز بعد جهدٍ استخباري ومتابعات ميدانية من تنفيذ عمليات أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتهديد السلم المجتمعي".ففي العاصمة ، نفذت مفارز الجهاز - وفق البيان - "عمليتين منفصلتين؛ حيث تمكنت في الأولى من تحديد هوية أحد الأشخاص في قضاء أبي غريب بعد رصده ينشر محتوى عبر منصة " " يتضمن الترويج للفكر الداعشي المتطرف، وإثارة النعرات الطائفية، والإساءة إلى الرموز الدينية، فضلاً عن تمجيد الجرائم الإرهابية، وقد ضُبطت بحوزته ثلاثة هواتف نقالة وعدد من الكتب التي تدعو إلى الخطاب المتطرف".واضاف البيان، ان "العملية الثانية، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم أقدم على تمزيق راية خاصة بالشعائر الحسينية في منطقة ، في محاولة تهدف إلى الإخلال بالسلم المجتمعي".وفي ، وبالتنسيق مع العتبة الحسينية ، "تمكنت مفارز الجهاز من معالجة حادثة تجاوز وقعت بالقرب من مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)، بعدما أقدمت مجموعة مكونة من (١٤) شخصاً من حملة الجنسية الأجنبية على الاعتداء على زائرين آخرين، في حادثة كادت أن تتسبب بإثارة فتنة بين الحشود الكبيرة في منطقة بين ".واتم البيان انه "نُفذت هذه العمليات بعد استحصال الأوامر القضائية من القضاة المختصين، وأُحيل جميع المتهمين إلى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".