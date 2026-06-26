إعفاء مدير مخدرات النجف وفتح تحقيق بشأن دعوى كيدية

وقال المصدر لـ ، إن الجهات المختصة قررت فتح تحقيق بشأن دعوى كيدية أقيمت بحق أحد المواطنين، للوقوف على ملابسات القضية والإجراءات المتخذة فيها.وأضاف أن التحقيقات الأولية أفضت إلى توقيف عدد من الضباط على خلفية القضية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات اللازمة بحق المتورطين.