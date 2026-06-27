الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجري مخدرات وتضبط 7 آلاف حبة في بغداد والأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية للفرقة الخامسة من القاء القبض على تاجر للمخدرات والسيطرة على أكثر من 7 الاف حبة مخدرة في كانت معدة للترويج".وتابعت، انه "بعملية أخرى تمكنت مفارز الاستخبارات في فرقة المشاة السادسة من القاء القبض على تاجر للمخدرات والمطلوب وفق المادة 28 مخدرات في ".